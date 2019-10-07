Преемник Могерини настаивает на продолжении санкций в отношении России

Выдвинутый на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности испанец Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте (ЕП) подтвердил свою приверженность продолжению санкций в отношении России.
"Нужно поддерживать санкции по отношению к России до тех пор, пока не произойдет изменения ее позиции", - заявил Боррель в понедельник, отвечая на вопросы евродепутатов на заседании комитета по иностранным делам ЕП.
Для этого, по его словам, необходимо единство государств ЕС. Так как если даже одна страна союза проголосует против санкций, они будут прекращены, пояснил испанский дипломат.
По его мнению, это убедительный пример необходимости единства в Евросоюзе.
В ответ на другой вопрос он несколько раз повторил, что "есть угроза с востока".
"Я никогда не говорил, что Россия - враг Испании. Но есть новые угрозы на востоке", - заявил Боррель.
Продолжая отвечать на вопросы, он повторил: "Нужно, чтобы европейцы оставались едины в поддержке санкций, которые были наложены по причине нелегальной аннексии Крыма и нарушения территориальной целостности части Украины".
При этом дипломат сказал о принятых в ЕС "пяти принципах" отношений с Россией. Боррель напомнил пятый принцип, который гласит, что "нужно вступать во взаимодействие с Россией по тем пунктам, которые позволили бы установить диалог".
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