В Евросоюзе напомнили о юридической силе европейской Хартии об основных правах

Совет Европейского союза подчеркнул, что Хартия об основных правах ЕС имеет ту же юридическую силу, что и основополагающие договоры ЕС, но обеспокоенностью отметил, что граждане союза мало знают об этом документе.
"Совет подчеркивает, что Хартия имеет ту же юридическую ценность, что и договоры Европейского союза", - говорится в принятом в понедельник постановлении законодательного органа союза.
Постановление принято по случаю 10-й годовщины Хартии как юридически обязывающего документа.
В ее основе лежат общие ценности, такие как уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти права "являются краеугольным камнем ЕС" и должны полностью соблюдаться всеми государствами-членами и союзными институтами.
Однако Совет признает, что сохраняется проблема дискриминации. Он вновь подтверждает свое обязательство продолжать бороться со всеми ее формами.
Отмечая, что осведомленность общественности о Хартии остается низкой, Совет призывает государства-члены усилить свою информационно-просветительскую и учебную работу со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, включая политиков, государственных служащих, юристов-практиков, а также национальные правозащитные учреждения, организации гражданского общества и т.д. Он выделяет особую роль неправительственных организаций в этой работе и предостерегает от "любых ненужных, незаконных или произвольных ограничений для гражданского общества".
Хартия основных прав ЕС была торжественно провозглашена 7 декабря 2000 года, но стала юридически обязательной после включения в Лиссабонский договор в декабре 2009 года.
Хартия содержит 50 статей, касающихся политических, социальных и экономических прав. Государства-члены обязаны уважать права и соблюдать принципы Хартии, когда действуют в рамках законодательства ЕС.
Недавний опрос Евробарометра об осведомленности о Хартии показал, что только 42% респондентов слышали о ней и только 12% знают, что это такое.
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