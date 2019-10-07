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СНГ 07.10.2019 21:42

Штайнмайер: формула - это попытка сделать из больших шагов ряд меньших

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поясняет, что формула его имени заключается в попытках разделить крупные шаги, которые стороны переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не хотели выполнять, на ряд более мелких, подлежащих согласованию, и опроверг мнение, что на ее содержание каким-либо образом повлияла российская сторона.

"Была ситуация на переговорах в Париже три года назад, которые проводились на встрече нормандской контактной группы на высшем уровне. Переговоры не продвигались, потому что в действительности проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовать ", - сказал Штайнмайер в интервью ВВС в Тбилиси.

На вопрос, какова была роль РФ в создании этой формулы и правдивы ли слова пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, что эта формула "написана в Кремле", Штайнмайер отметил: "Я не понимаю ваш вопрос... Аргумент меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко - ИФ)".

При этом ВВС уточняет, что Штайнмайер мог ошибиться с точной датой или местом переговоров, поскольку встреча в нормандском формате в Париже с участием лидеров четырех государств и руководителей МИД прошла 2 октября 2015 года, то есть четыре года назад, а в октябре 2016 года встреча в таком формате состоялась в Берлине. Она была последней.

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Тэги: УКРАИНА, ШТАЙНМАЙЕР, ФОРМУЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]