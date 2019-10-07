Свыше 780 т латовых монет осталось у жителей республики и нумизматов после перехода Латвии на евро в 2014 г

После почти шести лет перехода Латвии на общеевропейскую валюту 86,5 млн латов (эквивалент 123,1 млн евро) в виде латовых монет и банкнот до сих пор не обменяны на евро, сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

К концу сентября из обращения было изъято 39% латовых монет на сумму 28 млн латов (39,8 млн евро) и 96% латовых банкнот на сумму 939 млн латов (1,336 млрд евро). В целом из обращения изъято 148 млн монет и 47 млн банкнот, свидетельствует статистика Центробанка .

Таким образом, к концу сентября люди еще не обменяли 341,2 млн монет весом 783 тонны. Среди них больше всего монет мелких номиналов - по 1 и 2 сантима, - в целом 240 млн штук.

Однолатовые монеты, популярные у нумизматов многих стран, еще не поменяли в количестве 24,1 млн штук.

В свою очередь среди банкнот не обменяно наибольшее количество 5-латовых и 20-латовых - соответственно 1,7 млн и 802 тыс. банкнот.

Банк Латвии будет без ограничений по времени менять латы по официальному курсу перехода на евро и без комиссии.

Латвия вступила в еврозону 1 января 2014 года.