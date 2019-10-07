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Дальнее зарубежье 07.10.2019 17:52

Британский суд отказался ограничивать Джонсона в действиях по Brexit

Сессионный суд Шотландии не стал удовлетворять требование противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которое помешало бы ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем, сообщает в понедельник телеканал BBC.

Истцы требовали, чтобы суд обязал Джонсона обратиться к Брюсселю с просьбой продлить сроки Brexit, если ЕС и Великобритания не смогут согласовать сделку до 19 октября 2019 года. По мнению истцов, то, что Джонсон неоднократно утверждал, что Великобритания покинет ЕС при любом раскладе 31 октября, означает, что он может не прислушаться к мнению парламента по поводу Brexit и ему нельзя доверять.

Ранее британский парламент принял так называемый "Бэнн-экт", который требует от правительства продлить сроки Brexit, если британский парламент не согласует сделку по нему к 19 октября 2019 года.

Судья в ответ на требования истцов заявил, что заявления Джонсона носили политический характер, и заключил, что принудительные меры по отношению к правительству или премьеру не требуются.

Сессионный суд - высшая судебная инстанция по гражданским делам в Шотландии. В суд обратились бизнесмен Дэйл Винс, достаточно видный противник Brexit - королевский адвокат Джо Моэм - и член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри. В частности, они предлагали пригрозить Джонсону штрафами и тюрьмой за несоблюдения требования парламента по Brexit.

В ходе слушаний в суде один из истцов Джо Моэм представил правительственный документ, в котором говорится, что Джонсон все же попросит ЕС об отсрочке, если не сможет достичь сделки.

Содержащиеся в документах утверждения противоречат публичным высказываниям Джонсона, который неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit.

Моэм не указал, как документ попал в его распоряжение, и кто является его автором.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СУД, BREXIT, ПРЕМЬЕР


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