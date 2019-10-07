США не будут вмешиваться в споры вокруг БелАЭС - Перри

Литва должна общаться с МАГАТЭ и Белоруссией по поводу БелАЭС в Островце, а США не будут участвовать в переговорах по этому вопросу, заявил находящийся с визитом в Вильнюсе министр энергетики США Рик Перри.

"Да, мы это обсуждали. Я думаю, что все опасения по поводу атомной станции, - если позволите, повторю их оценки, я там не был, не углублялся в это, поэтому повторю то, чем поделился президент (Литвы - ИФ) и другие - есть опасения по поводу безопасности электростанции в процессе строительства", - сказал Перри на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос агентства BNS о том, убедили ли его представители правительства Литвы в том, что станция строится без соблюдения всех требований безопасности.

"Есть МАГАТЭ, и роль этого агентства - обеспечить, чтобы такие объекты соответствовали международным стандартам", - отметил он.

"Не в наших целях вести переговоры о строительстве атомной станции в Европе, и я бы действительно оставил бы это лидерам страны, и в ведении переговоров с белорусами и МАГАТЭ", - добавил Перри.

"Я думаю, что все мы хотим увидеть по сути безопасную и экономичную программу атомной энергетики в различных странах мира. Надеюсь, что мы принесли туда новые технологии их США и из наших национальных лабораторий, которые работают с частным сектором, по некоторым из этих вопросов", - сказал он.

После встречи с Перри литовский президент Гитанас Науседа выразил надежду Литвы на то, что "США активно вступят в диалог с Белоруссией с целью обеспечения безопасности БелАЭС".

"Эта электростанция представляет и опасность гибридных угроз в регионе Балтийских стран, поэтому очень важно, чтобы США обратили внимание на безопасность и сохранение демократических ценностей в Европе", - отметил президент.

В свою очередь министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что Литва получит поддержку США в вопросе ядерной безопасности.

"Могу подтвердить, что эта тема была одной из основных на всех встречах, мы говорили о различных мерах. Некоторые меры не новы, некоторые, возможно, обладают новыми оттенками, но очевидно, что некоторые элементы - я полагаю, мы их точно испробуем, будут несколько более эффективными, посмотрим", - сказал Ж. Вайчюнас на совместной пресс-конференции с Перри.

"Но у нас есть заверение и видение США, что в вопросах ядерной безопасности у нас есть большая поддержка США", - добавил он.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области (в 50 км от границы с Литвой) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год.

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС, которая находится в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск эти обвинения категорически отвергает.