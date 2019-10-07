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Финансы 07.10.2019 22:03

Германские банки все чаще предлагают клиентам отрицательные ставки по депозитам

Крупные германские банки начинают вводить отрицательные ставки по депозитам клиентов на фоне длительного периода низких ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Berliner Volksbank, второй по величине кооперативный банк Германии, установил ставку в минус 0,5% на депозиты клиентов объемом свыше 100 тыс. евро. До этого на такую меру пошли 33 других банка, однако их размеры были меньше, чем Berliner Volksbank.

Deutsche Bank AG и Commerzbank AG, два лидера германского банковского сектора, пока не торопятся переносить отрицательные ставки на клиентов, пишет агентство Bloomberg. Однако заявления их руководителей по данному вопросу стали более осторожными.

ЕЦБ установил ставку по депозитам на уровне ниже 0% пять лет назад. По оценке экспертов, такая мера обходится германским банкам примерно в 2,4 млрд евро в год.

Отмечается, что немцы хранят на банковских депозитах больше средств, чем представители других стран еврозоны. По состоянию на 2018 год, на депозиты приходилось 40% финансовых активов жителей Германии, при этом норма сбережений в стране составляла порядка 10%, что вдвое выше среднего уровня по еврозоне, по данным Deutsche Bank.

По оценке консалтинговой компании Investors Marketing, половина немцев готовы будут сменить банк, если он введет отрицательные ставки по депозитам. "Банкам надо помнить, что клиентов, потерянных ввиду таких действий, вернуть будет нелегко", - отметил глава компании Оливер Мим.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНКИ, ДЕПОЗИТЫ, СТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]