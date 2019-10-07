Жээнбеков ждет начала реализации совместных проектов между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в понедельник в Бишкеке встретился с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым.

«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между странами. Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном на основе взаимного доверия и уважения», - отмечается в информации на сайте президента Кыргызстана.

Жээнбеков подчеркнул, что одним из ключевых моментов дальнейшего развития двусторонних отношений является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный нереализованный потенциал.

«Президент отметил важность перехода к разработке и практической реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, горнорудной промышленности, образования, медицины и продвижения туристического потенциала», - отмечается в материале.

Эюбов, в свою очередь, подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ждет киргизского коллегу в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

А.Азизов