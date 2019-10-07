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Внешняя политика 07.10.2019 18:13

Жээнбеков ждет начала реализации совместных проектов между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в понедельник в Бишкеке встретился с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым.

«Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между странами. Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном на основе взаимного доверия и уважения», - отмечается в информации на сайте президента Кыргызстана.

Жээнбеков подчеркнул, что одним из ключевых моментов дальнейшего развития двусторонних отношений является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный нереализованный потенциал.

«Президент отметил важность перехода к разработке и практической реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, горнорудной промышленности, образования, медицины и продвижения туристического потенциала», - отмечается в материале.

Эюбов, в свою очередь, подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ждет киргизского коллегу в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

А.Азизов

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]