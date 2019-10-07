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Дальнее зарубежье 07.10.2019 18:37

10 человек погибли в результате теракта вблизи мобилизационного центра армии на востоке Афганистана

10 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате террористической атаки на армейский автомобиль в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар, на востоке Афганистана, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атауллу Хогьяни.

"Взрывное устройство, заложенное в рикшу было приведено в действие примерно в 16:30 по местному времени (16 по Баку) вблизи автомашины Центра вербовки Национальной армии, в результате чего погибли 10 и ранены 27 человек", - сообщил Хогьяни. По его словам, автомобиль перевозил призванную в афганскую национальную армию молодежь.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]