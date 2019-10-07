10 человек погибли в результате теракта вблизи мобилизационного центра армии на востоке Афганистана

10 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате террористической атаки на армейский автомобиль в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар, на востоке Афганистана, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атауллу Хогьяни.

"Взрывное устройство, заложенное в рикшу было приведено в действие примерно в 16:30 по местному времени (16 по Баку) вблизи автомашины Центра вербовки Национальной армии, в результате чего погибли 10 и ранены 27 человек", - сообщил Хогьяни. По его словам, автомобиль перевозил призванную в афганскую национальную армию молодежь.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.