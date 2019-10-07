Президент Азербайджана хорошо изложил в Сочи свою позицию по Карабаху - Марков

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Сочи удалось аргументировано изложить позицию Баку по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, считает российский политолог Сергей Марков.
«Выступление президента Алиева на Валдайском форуме являлось очень важным, поскольку представители академического, медийного мирового сообщества зачастую не обладают всей полнотой информации по нагорно-карабахскому конфликту», - отметил Марков на пресс-конференции в понедельник в Баку.
Он аргументировал это тем, что в данном вопросе ошибочное представление общественности формируется под влиянием СМИ, где действует «мощнейшая армянская диаспора».
Несмотря на это, по мнению Маркова, «Алиеву удалось хорошо разложить свою позицию» в своем выступлении.
Также политолог отметил, что еще одной проблемой в данном вопросе является то, что мало людей знают, что помимо Нагорного Карабаха, армянские войска оккупировали еще 7 прилегающих районов.
«Армения не претендует на эти территории. Она держат их пустыми – для обмена», - подчеркнул Марков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по мнению Маркова, хотел бы пойти на временное урегулирование конфликта на основе Казанской формулы, суть которой заключается в том, что «Армения передает прилегающие районы вокруг Нагорного Карабаха, в обмен получает два коридора (Лачинский и Кельбаджарский – ИФ), демилитаризацию этих районов, снятие блокады и временный статус».
В связи с этим, Пашинян, по мнению политолога, хочет деблокады. «Ему это нужно для экономического развития, но для этого нужно освобождение от блокады». «Он в принципе сказал, что согласен, но другое дело, что он никак не может подписать, так как боится своих ультрарадикалов», - отметил Марков.
Российская дипломатия, по словам Маркова, все с большим уважением относится к Азербайджану, который «испытывает стратегическое терпение», предпочитая мирное урегулирование конфликта.
Х.Насирзаде
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