Мамедъяров и Абдикаримов отмечают важность развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Казахстаном

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Казахстана в Баку Сержана Абдикаримова.
«На встрече стороны выразили удовлетворение уровнем развития тесных двусторонних отношений в сферах политики, культуры и др. направлениях. При этом была отмечена важно дальнейшего развития торгово-экономических отношений», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Абдикаримов подчеркнул заинтересованность в продолжении реализации совместных проектов между Казахстаном и Азербайджаном.
А.Азизов
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