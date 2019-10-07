Мамедъяров и Абдикаримов отмечают важность развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Казахстаном

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Казахстана в Баку Сержана Абдикаримова.

«На встрече стороны выразили удовлетворение уровнем развития тесных двусторонних отношений в сферах политики, культуры и др. направлениях. При этом была отмечена важно дальнейшего развития торгово-экономических отношений», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Абдикаримов подчеркнул заинтересованность в продолжении реализации совместных проектов между Казахстаном и Азербайджаном.

А.Азизов