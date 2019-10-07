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Внешняя политика 07.10.2019 19:03

Мамедъяров и Абдикаримов отмечают важность развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Казахстаном

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Казахстана в Баку Сержана Абдикаримова.

«На встрече стороны выразили удовлетворение уровнем развития тесных двусторонних отношений в сферах политики, культуры и др. направлениях. При этом была отмечена важно дальнейшего развития торгово-экономических отношений», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Абдикаримов подчеркнул заинтересованность в продолжении реализации совместных проектов между Казахстаном и Азербайджаном.

А.Азизов

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Тэги: МИД, КАЗАХСТАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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