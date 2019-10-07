Экс-президенту Армении Кочаряну, вероятно, потребуется операция

Находящийся под стражей экс-президент Армении Роберт Кочарян, возможно, будет прооперирован.
"Не исключено, что в предстоящие дни президенту сделают несложную операцию. Серьезных проблем нет. Думаю, что через считанные дни здоровье Роберта Кочаряна полностью будет восстановлено", - сказал "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.
Ранее Кочарян два раза прошел медобследование к ереванской клинике "Измирлян".
Бывший президент Армении был арестован в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
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