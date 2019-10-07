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Регион 07.10.2019 20:50

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции в случае ее неверных действий в Сирии

Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с выводом американских войск с севера Сирии заявил, что в случае неправильного поведения там Анкары он разрушит экономику Турции.

"Если Турция сделает что-либо, что я при своей большой и исключительной мудрости сочту непозволительным, я полностью уничтожу и сотру экономику Турции (я такое раньше делал)!", - написал Трамп в "Твиттере" в понедельник.

Трамп не поясняет, о каких именно действиях Турции говорит. Американские СМИ, в свою очередь, поясняют, что речь наверняка идет о связанных с Сирией действиях.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

СМИ ранее в понедельник сообщили, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.

Заявления Трампа не встретили поддержки в Вашингтоне, в том числе среди республиканцев. Так, республиканец Линдси Грэм заявил, что решение Трампа приведет к катастрофе, которая укрепит террористов в Сирии.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]