ADIF в середине октября начнет выплаты по требованиям физлиц, имевших вклады в ликвидируемых банках на сумму до $10 тыс.

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) 16 октября начнет выплату кредиторских требований физическим лицам по незастрахованным вкладам в 11 банках, находящихся в ликвидации
«Выплаты будут осуществлены по требованиям, не превышающим $10 тыс. (17 тыс. манатов)», - отмечается в сообщении фонда.
Выплаты будут осуществляться через филиалы «Kapitalbank».
ADIF в настоящее время занимается ликвидацией 11 банков.
А.Азизов
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