ADIF в середине октября начнет выплаты по требованиям физлиц, имевших вклады в ликвидируемых банках на сумму до $10 тыс.

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) 16 октября начнет выплату кредиторских требований физическим лицам по незастрахованным вкладам в 11 банках, находящихся в ликвидации

«Выплаты будут осуществлены по требованиям, не превышающим $10 тыс. (17 тыс. манатов)», - отмечается в сообщении фонда.

Выплаты будут осуществляться через филиалы «Kapitalbank».

ADIF в настоящее время занимается ликвидацией 11 банков.

А.Азизов