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Финансы 07.10.2019 21:02

ADIF в середине октября начнет выплаты по требованиям физлиц, имевших вклады в ликвидируемых банках на сумму до $10 тыс.

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) 16 октября начнет выплату кредиторских требований физическим лицам по незастрахованным вкладам в 11 банках, находящихся в ликвидации

«Выплаты будут осуществлены по требованиям, не превышающим $10 тыс. (17 тыс. манатов)», - отмечается в сообщении фонда.

Выплаты будут осуществляться через филиалы «Kapitalbank».

ADIF в настоящее время занимается ликвидацией 11 банков.

А.Азизов

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Тэги: ADIF, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]