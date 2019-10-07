США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

Соединенные Штаты не поддерживают турецкую военную операцию на севере Сирии и заявляют, что она рискует дестабилизировать регион, передают западные СМИ со ссылкой на заявление Пентагона США.
"Министерство обороны, а также президент, предупредили Турцию, что мы не поддерживаем турецкую операцию на севере Сирии", - говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатан Хоффман.
"Мы будем работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами по коалиции, чтобы прояснить для Турции возможные последствия дестабилизации из-за потенциальных действий для Турции, региона и за его пределами", - добавил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать операцию в Сирии в любой момент.
Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
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