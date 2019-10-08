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Происшествия 08.10.2019 03:52

В пригороде Баку потушили пожар на одном из крупнейших рынков, площадь возгорания составила до 3 тыс. кв. м - МЧС

В пригороде Баку потушили пожар на одном из крупнейших рынков на Южном Кавказе – «Бина», сообщает МЧС Азербайджана.

«В 00:41 (23:41 мск) на горючую линию «112» МЧС поступил звонок о том, что на рынке «Бина» в Гарадагской районе Баку произошел пожар. Пожару была присвоена третья степень», - отмечает МЧС.

По данным ведомства в 02:22 по местному времени пожар был локализован, в 02:46 – потушен.

В тушении пожара было задействовано около 40 единиц техники и свыше 200 человек личного состава различных служб.

О причинах пожара МЧС не сообщает. Общая площадь возгорания по данным замглавы МЧС Этибара Мирзяева составляет 2-3 тыс. кв м.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЫНОК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]