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Регион 08.10.2019 02:56

Трамп попросил Эрдогана не допускать бесчеловечного обращения с курдами в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана избегать бесчеловечного отношения к курдам в ходе военной операции на севере Сирии, подготовку к которой ведет Анкара.

Трамп пояснил американским журналистам в Белом доме, что в Сирии Турции не следует предпринимать в отношении курдов "действия, которые были бы бесчеловечеными".

Также он предупредил Эрдогана, что турки во время операции "не должны наносить уро нашим людям".

Президент США заверил, что ранее принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать. "Мы хотим, чтобы наши военные возвращались домой. Это было моим предвыборным обещанием", - пояснил Трамп.

Он повторил мысль, которую ранее сформулировал в твиттере, о том, что не хочет, чтобы США вели "бесконечные войны".

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Тэги: ТРАМП, ТУРЦИЯ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]