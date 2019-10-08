Трамп попросил Эрдогана не допускать бесчеловечного обращения с курдами в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана избегать бесчеловечного отношения к курдам в ходе военной операции на севере Сирии, подготовку к которой ведет Анкара.
Трамп пояснил американским журналистам в Белом доме, что в Сирии Турции не следует предпринимать в отношении курдов "действия, которые были бы бесчеловечеными".
Также он предупредил Эрдогана, что турки во время операции "не должны наносить уро нашим людям".
Президент США заверил, что ранее принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать. "Мы хотим, чтобы наши военные возвращались домой. Это было моим предвыборным обещанием", - пояснил Трамп.
Он повторил мысль, которую ранее сформулировал в твиттере, о том, что не хочет, чтобы США вели "бесконечные войны".
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