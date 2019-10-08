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СНГ 08.10.2019 12:40

Лукашенко удивлен планами НАТО провести масштабные учения у белорусских границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими масштабными учениями НАТО в Польше.

"Сегодня я с удивлением прочитал, что североатлантический блок прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабные военные учения", - заявил Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

"Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический? Не знаю, кому это надо", - добавил президент.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Европейское командование США сообщало, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие 18 государств.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности Альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]