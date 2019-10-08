Лукашенко удивлен планами НАТО провести масштабные учения у белорусских границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими масштабными учениями НАТО в Польше.
"Сегодня я с удивлением прочитал, что североатлантический блок прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабные военные учения", - заявил Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.
"Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический? Не знаю, кому это надо", - добавил президент.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Европейское командование США сообщало, что масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие 18 государств.
Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности Альянса и сдерживанию потенциальных врагов".
Парламент Азербайджана единогласно одобрил кандидатуру помощника президента по экономическим вопросам Асадова на пост премьера страны
Премьер Азербайджана подал президенту страны прошение об отставке - спикер
Председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии посетит с визитом Азербайджан
Новак: ситуация с газопроводом Opal вернется на свое место, и он будет использоваться в полном объеме
Новак: вопрос цены транзита и поставок газа через Украину - коммерческий, но надо определить нормы работы ГТС
Минэнерго не видит изменений в политике Саудовской Аравии после смены министра энергетики
Президент Алиев принял участие в открытии нового жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в Баку
Жизнь 6 пострадавших при взрыве во время земляных работ на северо-западе Азербайджана вне опасности – Минздрав
При пожаре в ТЦ «Бина» в пригороде Баку пострадали 4 человека, один из них госпитализирован - Минздрав
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго