Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.0262 GBR   2.0903 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.75 -0.06 Brent 58.35 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.10.2019 13:13

Молдавская прокуратура вызвала на допрос сбежавшего из страны олигарха Плахотнюка

Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Прокурор Александр Черней вызвал на 9 октября Плахотнюка для дачи показаний в связи с рассмотрением уголовного дела. Оно возбуждено прокуратурой по борьбе с коррупцией 23 сентября 2019 года. Плахотнюку предложено явиться в сопровождении адвоката.

"В случае неявки без уважительных причин к подозреваемому может быть применен штраф или принудительный привод в арокуратуру", - отмечается в повестке, опубликованной пресс-службой.

В прокуратуре пояснили, что вынуждены была прибегнуть к опубликованию повестки и публичному уведомлению с учетом того, что нет другого способа сообщить гражданину Владимиру Плахотнюку о его вызове на допрос.

В то же время, в сообщении не уточняется, о каком уголовном деле и о какой сумме идет речь. Ранее молдавские СМИ писали, что Плахотнюк является главным бенефициаром дела о хищении из банковской системы Молдавии миллиарда долларов.

Как ранее сообщалось, Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. Он подал в отставку с должности председателя ДПМ.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет РФ обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

В феврале 2019 года МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег в 2013-2014 годах за пределы РФ. По информации следствия, сумма составила более 37 млрд. рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля следственный департамент министерства внутренних дел России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от ДПМ Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Кроме того, бывшего лидера Демпартии подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ОЛИГАРХ, ДЕЛО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]