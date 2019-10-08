Молдавская прокуратура вызвала на допрос сбежавшего из страны олигарха Плахотнюка

Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.
Прокурор Александр Черней вызвал на 9 октября Плахотнюка для дачи показаний в связи с рассмотрением уголовного дела. Оно возбуждено прокуратурой по борьбе с коррупцией 23 сентября 2019 года. Плахотнюку предложено явиться в сопровождении адвоката.
"В случае неявки без уважительных причин к подозреваемому может быть применен штраф или принудительный привод в арокуратуру", - отмечается в повестке, опубликованной пресс-службой.
В прокуратуре пояснили, что вынуждены была прибегнуть к опубликованию повестки и публичному уведомлению с учетом того, что нет другого способа сообщить гражданину Владимиру Плахотнюку о его вызове на допрос.
В то же время, в сообщении не уточняется, о каком уголовном деле и о какой сумме идет речь. Ранее молдавские СМИ писали, что Плахотнюк является главным бенефициаром дела о хищении из банковской системы Молдавии миллиарда долларов.
Как ранее сообщалось, Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. Он подал в отставку с должности председателя ДПМ.
В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет РФ обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.
В феврале 2019 года МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег в 2013-2014 годах за пределы РФ. По информации следствия, сумма составила более 37 млрд. рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд заочно арестовал Плахотнюка.
В конце июля следственный департамент министерства внутренних дел России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от ДПМ Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.
Кроме того, бывшего лидера Демпартии подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.
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