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СНГ 08.10.2019 13:01

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе.

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.

"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]