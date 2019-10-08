Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе.
"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.
По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.
"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.
"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.
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