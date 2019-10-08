Пресс-релиз

В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) 10 октября в 11.00 состоится показ фильма «Благословите женщину» (режиссер Станислав Говорухин. Мосфильм, 2003 год), посвященный 75-летию со дня рождения известной российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой. Инна Чурикова - советская и российская актриса.

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Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



