Минэнерго в среднесрочной перспективе исходит из цены на нефть в $50/барр

Минэнерго в стратегии на среднесрочную перспективу исходит из цены на нефть в $50 за баррель, заявил глава ведомства Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".
"Мы примерно для своей стратегии, в прогнозе социально-экономического развития исходим из достаточно консервативного сценария. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе цены на нефть будут в районе $50 и прогноз социально-экономического развития сформирован из этой цены", - сказал Новак.
"Если цены будут выше, как мы видим сегодня, это значит дополнительные возможности для экономики, дополнительные поступления в бюджет, дополнительные возможности для создания резервных фондов на случай, если цены опустятся ниже $50", - отметил министр.
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