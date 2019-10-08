Белоруссия хотела бы видеть в программе Союзной интеграции темы цен на газ и налогового маневра - вице-премьер

Белоруссия рассчитывает на интенсификацию переговоров с Россией о компенсации за налоговый маневр и ценам на газ параллельно с завершением подготовки двусторонней программы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, сообщил журналистам во вторник в Минске вице-премьер республики Игорь Петришенко.

"Актуальные темы (переговоры с Москвой по газу и налоговому маневру - ИФ) находятся в повестке дня вне зависимости от того, какие документы мы готовим к подписанию. Они есть, и они должны решаться в рамках существующих механизмов. Их предостаточно - это и высший госсовет, и совет министров Союзного государства", - сказал Петришенко, комментируя позицию Белоруссии в ходе подготовки документов по интеграции.

"Если это (маневр и газ) будет отражено (в программе интеграции - ИФ) и позволит более оперативно решить эти вопросы - это будет только плюс нашим совместным действиям. Это двусторонний процесс. Для нас, то, что министр иностранных дел (глава МИД Белоруссии Владимир Макей - ИФ) обозначил - это актуальные темы, и мы надеемся, что сейчас интенсифицируем переговорный процесс, и мы найдем решение по всем этим актуальным вопросам", - отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что белорусская сторона обсуждает с Россией, наряду с компенсацией за налоговый маневр, ряд других ключевых проблем в двустороннем экономическом сотрудничестве. "Не только по налоговому маневру (идут переговоры - ИФ). Ряд ограничений, которые связаны с поставками белорусской продукции на российский рынок и подходов, связанных с промышленной кооперацией - распространение субсидирования (в России - ИФ) на наш совместный продукт, который мы поставляем на российский рынок. Например, трактор, БелАЗ, там на 60-70% это наше совместное, кооперационное производство", - пояснил Петришенко.

"Поддерживая конечный продукт (белорусское машиностроение - ИФ), Россия будет поддерживать своих производителей", - уверен он.

Комментируя приоритеты Минска - подписание программы интеграции или первоочередное согласование ключевых для Минска вопросов, Петришенко сказал: "Я бы это не делил. Это два параллельных и очень важных процесса. Программа интеграции - это то, что президенты определили - дальнейшая и полная реализация договора о создании Союзного государства, интенсификация обязательств стран, которые приняты в рамках этого договора".

Комментируя возможность подписания президентами программы интеграции в предполагаемые сроки (8 декабря, день 20-летия Договора о Союзном государстве - ИФ), Петришенко сказал: "Мы работаем над этим".

Как сообщалось, 1 октября Макей заявлял, что подписание программы интеграции с Россией является маловероятным без решения текущих спорных вопросов по нефти и газу, которые являются приоритетом для Белоруссии.

"Для нас самое главное - это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но, если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится", - сказал Макей в интервью РБК, текст которого был размещен на официальном сайте МИД.

В числе приоритетов Макей, в частности, выделил вопрос компенсации за налоговый маневр и переговоры, связанные с ценами на газ и нефть.

"Мы заинтересованы в том, чтобы мы решили все эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности. Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", - подчеркнул глава МИД.

В конце декабря 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев инициировал обновление союзного договора от 1999 года в ответ на предложение белорусского коллеги Сергея Румаса обсудить размер и форму компенсации потерь Белоруссии от налогового маневра.

6 сентября Медведев и Румас парафировали пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о союзном государстве, его представят президентам в начале декабря. Планируется, что президенты Белоруссии и России подпишут программу интеграции 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие договора о союзном государстве.

В 2019 году заканчивается действие подписанного в апреле 2017 года межправительственного протокола, которым утверждена цена на газ для Белоруссии ($127 за тысячу кубометров в 2019 году). Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко ранее заявлял, что Минск рассчитывает на снижение цены на газ с 2020 года до уровня цен Смоленской области.

Белоруссия также заявила о необходимости компенсации издержек, связанных с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере. По оценке Минска, издержки белорусской стороны в связи с этим составят $9-10 млрд в 2019-2024 годах.