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ТЭК 08.10.2019 12:55

Для поддержания нефтяных цен Москва намерена синхронизировать работу с Эр-Риядом - Песков

В Кремле заявили о заинтересованности в дальнейшей синхронизации работы Москвы и Эр-Рияда на мировом нефтяном рынке.

"Нам действительно нужно продолжать синхронизировать нашу работу на международных энергорынках с точки зрения поддержания уровня цен. Это важно для наших экономик", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Песков пояснил, что "бюджеты у нас (у России и Саудовской Аравии - ИФ) посчитаны по разной цене нефти, мы имеем большую резистентность колебаниям цены на нефть".

"Тем не менее, мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня и не падала ниже достаточного уровня, тем самым дестабилизируя всю мировую экономику", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о возможности энергетического альянса между Россией и Саудовской Аравией, Песков подчеркнул: "Союзы и альянсы создаются, складываются, когда совпадают интересы. В данном случае, будучи крупнейшими производителями нефти в мире, Россия и Саудовская Аравия, естественно, имеют схожие интересы".

"Эта схожесть собственно и привела к тому, что именно Москва и Эр-Рияд стали во многом локомотивом договоренностей в рамках ОПЕК+", - сказал Песков.

Представитель Кремля заключил: "У Москвы и Эр-Рияда "очень много тем для совместной работы и в данном случае политическая воля руководства двух стран нам говорит о том, что сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики будет продолжаться".

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]