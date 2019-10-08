Президент Алиев принял участие в открытии нового жилищного комплекса для вынужденных переселенцев в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия жилищного комплекса «Гобу Парк-2» в Гарадагском районе Баку, построенного для вынужденных переселенцев, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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