Рынок нефти стабилен на текущий момент, но существуют риски дисбаланса в зимний период - Новак

Рынок нефти стабилен в настоящее время, но существуют риски дисбаланса в зимний период, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".
"Мы не видим кризиса, почему? Потому что цена более-менее стабильна, волатильность достаточно низкая, если не брать ту ситуацию, которая была с атаками на инфраструктуру Saudi Aramco. На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, на сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства. С учетом действий стран ОПЕК+, с учетом добычи в других странах, спроса, который всё равно выше по сравнению с прошлым годом на 1 млн б/с. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, есть определенные риски в зимний период, будем мониторить ситуацию, как будет развиваться рынок", - сказал он.
"Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, - это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные. Конечно, мы видим определенную напряженность. Надеемся, что эта напряженность уйдет для того, чтобы рынки были более стабильными, более понятными с точки зрения обеспечения их энергетическими ресурсами, доступности транспортной инфраструктуры", - отметил министр.
По словам Новака, в настоящее время преждевременно принимать меры по увеличению добычи нефти странами ОПЕК+.
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