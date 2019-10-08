Himmen Construction спроектирует новое административное здание Минсельхоза Азербайджана

Министерство сельского хозяйства Азербайджана привлекло ООО «Himmen Construction» к проектированию нового административного здания ведомства.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Минсельхоз подписал с Himmen Construction контракт на проектирование нового административного здания министерства.
Стоимость контракта - 384,68 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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