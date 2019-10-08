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ТЭК 08.10.2019 13:17

Минэнерго не видит изменений в политике Саудовской Аравии после смены министра энергетики

Минэнерго РФ не видит изменений в политике Саудовской Аравии после смены министра энергетики, заявил глава ведомства Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".

В сентябре новым министром энергетики Саудовской Аравии стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. На этом посту он сменил Халида аль-Фалиха.

"Мы не видим изменений в той политике и в отношениях, которые были до назначения", - сказал Новак.

"Мы давно знакомы с принцем Абдель Азизом, мы познакомились несколько лет назад, еще до того как был назначен министр аль Фалих. У нас очень хорошие отношения, он работает в нефтяной отрасли, в министерстве энергетики почти 30 лет. То есть это опытный человек, профессионально разбирающийся в нефтяном рынке и в нефтяной отрасли в целом. Поэтому мы с ним продолжили ту работу и общение, которое было, когда он был в качестве заместителя министра. Продолжили работу и в рамках ОПЕК+", - подчеркнул Новак.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]