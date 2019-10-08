Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.0262 GBR   2.0903 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.75 -0.06 Brent 58.35 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.10.2019 16:37

Ситуация в отношениях США и РФ глубоко расходится со словами Трампа о желании "поладить с Россией" - Песков

В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп до сих пор не раскрыл суть своих заявлений о том, что он хотел бы поладить с Россией - действительность расходится со словами американского лидера.

На просьбу прокомментировать звучащую в США критику в отношении Трампа за то, что он дружелюбен к России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы действительно знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с РФ и выстраивания, ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно "поладить с Россией".

"Смысл этого слова "поладить с Россией" не раскрыт до сих пор, непонятно, что это означает, поскольку действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа", - сказал Песков, добавив, что "действительность гораздо более печальная, и мы видим ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия и местами напряженности между Москвой и Вашингтоном".

"Это с сожалением можно констатировать. А разные публикации, что он (Трамп) сказал те слова или эти слова - мы к этому с известным допуском относимся, потому что это информация, не имеющая отношения к официальным источникам", - указал Песков.

Отвечая на вопрос, в чем причина, что действительность существенно расходится с заявлениями Трампа, Песков сказал: "Наверное, это хлеб политологов, аналитиков - пытаться разобраться с тем, что сейчас происходит в США. Там очень сложные процессы, противоречивые, и, наверное, это нужно самим американцам с этим разбираться. У нас своих дел хватает".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Анкара имеет право на защиту от террористов, но надо помнить о суверенитете Сирии - Песков о возможной операции Турции Путин и Эрдоган на встрече в Анкаре затронут вопросы ВТС - Ушаков Путин и Эрдоган на встрече в Анкаре затронут вопросы ВТС - Ушаков Убийство в Берлине не имеет отношения к российскому государству - Песков Присоединение к G7 не является для России самоцелью - Песков В Кремле пока нет наметок относительно встречи Путина с Зеленским - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]