В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп до сих пор не раскрыл суть своих заявлений о том, что он хотел бы поладить с Россией - действительность расходится со словами американского лидера.
На просьбу прокомментировать звучащую в США критику в отношении Трампа за то, что он дружелюбен к России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы действительно знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с РФ и выстраивания, ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно "поладить с Россией".
"Смысл этого слова "поладить с Россией" не раскрыт до сих пор, непонятно, что это означает, поскольку действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа", - сказал Песков, добавив, что "действительность гораздо более печальная, и мы видим ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия и местами напряженности между Москвой и Вашингтоном".
"Это с сожалением можно констатировать. А разные публикации, что он (Трамп) сказал те слова или эти слова - мы к этому с известным допуском относимся, потому что это информация, не имеющая отношения к официальным источникам", - указал Песков.
Отвечая на вопрос, в чем причина, что действительность существенно расходится с заявлениями Трампа, Песков сказал: "Наверное, это хлеб политологов, аналитиков - пытаться разобраться с тем, что сейчас происходит в США. Там очень сложные процессы, противоречивые, и, наверное, это нужно самим американцам с этим разбираться. У нас своих дел хватает".
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