Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год

Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры на высоком уровне по газовому контракту для Белоруссии на 2020 год, сообщил журналистам во вторник министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Планируются встречи, в том числе и на этой неделе", - сказал Каранкевич, комментируя по просьбе журналистов возможность проведения газовых переговоров на высоком уровне.

Между тем, он не стал озвучивать предложения белорусской стороны о цене на газ , отметив, что соответствующая работа ведётся на уровне профильных министерств с учетом подготовки рабочих карт по программе интеграции.