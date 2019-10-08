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ТЭК 08.10.2019 18:19

Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год

Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры на высоком уровне по газовому контракту для Белоруссии на 2020 год, сообщил журналистам во вторник министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Планируются встречи, в том числе и на этой неделе", - сказал Каранкевич, комментируя по просьбе журналистов возможность проведения газовых переговоров на высоком уровне.

Между тем, он не стал озвучивать предложения белорусской стороны о цене на газ , отметив, что соответствующая работа ведётся на уровне профильных министерств с учетом подготовки рабочих карт по программе интеграции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]