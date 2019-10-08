Американские чиновники ищут способы поддержки европейских конкурентов Huawei - СМИ

США ищут способы вложить деньги в европейских конкурентов Huawei на фоне предупреждений чиновников о том, что китайская компания начинает слишком существенно доминировать в мировой гонке за новое поколение технологий мобильной связи, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Чиновники в американском правительстве предложили выдать кредиты таким компаниям, как Nokia и Ericsson, чтобы у них была возможность предлагать своим клиентам такие же выгодные финансовые условия, как Huawei.
Предложение является частью более широкой инициативы по финансированию конкурентов Huawei, крупнейшего телекоммуникационного оператора в мире, который, по мнению США, представляет угрозу для страны и ее союзников.
"Мы потеряли превосходство в сфере производства телекоммуникационного оборудования несколько десятилетий назад и теперь понимаем, что, возможно, это был не самый лучший выбор с точки зрения национальной безопасности. Почти каждое министерство и учреждение в данный момент отчаянно ищет способы вновь вернуться в игру", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник, которого цитирует FT.
"Если мы этого не сделаем, может случиться так, что Huawei станет единственным выбором для тех, кто хочет использовать наши сети 5G", - добавил он.
Согласно данным исследовательской компании Dell`Oro, Huawei продает 28% производимого в мире телекоммуникационного оборудования. Главными конкурентами компании являются Ericsson и Nokia.
Некоторые чиновники считают, что лучший способ борьбы с доминированием Huawei - убедиться в способности ее конкурентов заручиться финансированием, подобным многомиллиардным кредитным линиям, которые получает компания от китайских госбанков.
Другие выступают за создание американского конкурента Huawei и выясняют у крупных местных телекоммуникационных компаний, таких как Oracle и Cisco, могли бы они рассмотреть возможность выйти на рынок оборудования для радиопередачи.
По словам источников, обе компании отвергли подобные предложения, предупредив, что это будет сопряжено с большими затратами средств и времени.
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