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Дальнее зарубежье 08.10.2019 17:02

Макрон призывает мобилизовать силы на борьбу исламским экстремизмом

Президент Франции Эммануэль во вторник выступил с призывом активизировать борьбу с исламским экстремизмом, сообщает во вторник газета "Фигаро".

"Мы победим только в том случае, если наша страна поднимется на борьбу с этим подпольным исламизмом, который развращает детей Франции", - сказал Макрон в речи в память о четырех служащих, которые были убиты в минувший четверг своим коллегой.

Президент Франции назвал "немыслимым и неприемлемым", что нападавший, который работал в полиции с 2003 года, сумел совершить нападение "в том самом месте, где мы (французы - ИФ) преследуем террористов и преступников".

Макрон уверяет, что расследование в отношении произошедшего будет проведено максимально прозрачно.

Ранее стало известно, что напавший на сослуживцев мужчина ранее принял ислам и его убеждения были "радикальными".

В минувший четверг вооруженный ножом 45-летний мужчина напал на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. В результате террористической атаки погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. В качестве основной версии произошедшего рассматривался конфликт нападавшего с его коллегами. Нападавший был застрелен на месте.

В понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил в интервью радиостанции France Inter, что уровень террористической угрозы во Франции сменился с "высокого" на "очень высокий". Он добавил, что с 2003 года полиция Франции предотвратила 59 терактов, в том числе три с начала этого года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]