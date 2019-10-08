Макрон призывает мобилизовать силы на борьбу исламским экстремизмом

Президент Франции Эммануэль во вторник выступил с призывом активизировать борьбу с исламским экстремизмом, сообщает во вторник газета "Фигаро".
"Мы победим только в том случае, если наша страна поднимется на борьбу с этим подпольным исламизмом, который развращает детей Франции", - сказал Макрон в речи в память о четырех служащих, которые были убиты в минувший четверг своим коллегой.
Президент Франции назвал "немыслимым и неприемлемым", что нападавший, который работал в полиции с 2003 года, сумел совершить нападение "в том самом месте, где мы (французы - ИФ) преследуем террористов и преступников".
Макрон уверяет, что расследование в отношении произошедшего будет проведено максимально прозрачно.
Ранее стало известно, что напавший на сослуживцев мужчина ранее принял ислам и его убеждения были "радикальными".
В минувший четверг вооруженный ножом 45-летний мужчина напал на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. В результате террористической атаки погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. В качестве основной версии произошедшего рассматривался конфликт нападавшего с его коллегами. Нападавший был застрелен на месте.
В понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил в интервью радиостанции France Inter, что уровень террористической угрозы во Франции сменился с "высокого" на "очень высокий". Он добавил, что с 2003 года полиция Франции предотвратила 59 терактов, в том числе три с начала этого года.
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