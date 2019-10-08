США изучают вопрос об ограничении инвестиций пенсионных фондов в акции китайских компаний - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В прошлом месяце агентство писало о том, что в Штатах обсуждаются возможные лимиты, однако представители американской стороны опровергли это.

Тем не менее, по данным источников, спустя всего несколько часов после того, как советник Трампа Питер Наварро назвал это сообщение "фейковой новостью", было проведено заседание, где обсуждался вопрос, каким образом, Штаты могут предотвратить дальнейшее финансирование государственными пенсионными фондами китайской экономики. Заседание прошло в офисе главного экономического советника Трампа Ларри Кадлоу, на нем присутствовали представители Совета национальной безопасности и министерства финансов США, отмечают источники.

По их словам, представители администрации Трампа намерены поставить под сомнение решение индексных провайдеров включить в расчет фондовых индексов акции китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, несут в себе серьезные риски для американских инвесторов.

Пока неясно, обладают ли Штаты правовыми полномочиями, чтобы заставить индексных провайдеров исключить акции определенных китайских фирм из расчета индексов.

Минторг США в понедельник внес ряд китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

Источники отмечают, однако, что представители администрации Трампа и советники президента расходятся во мнениях по вопросу ограничений на движение капитала в Китай и пока не выработали единого подхода к его решению.

Эксперты отмечают, что Трамп, вероятно, сможет использовать угрозу введения Штатами любых ограничений на поток капитала в КНР в качестве козыря в торговых переговорах с Пекином.