Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади во вторник прибыл в РФ для участия в заседании командующих военно-морскими силами прикаспийских стран (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения).

Встреча "каспийской пятерки" пройдет в среду в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник иранские СМИ.

Ранее в интервью иранскому информационному агентству ИРНА Ханзади сообщил об интенсивных переговорах по расширению оборонного и военного взаимодействия на Каспии, а также о стремлении Тегерана и Москвы развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Летом командующий ВМС Ирана объявил о готовящихся совместных российско-иранских военно-морских учениях в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Позже Ханзади заявил, что совместные с Россией военно-морские учения состоятся до конца марта 2020 года.

В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран пригласил Китай принять участие в этих учениях.