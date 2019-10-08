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Регион 08.10.2019 16:21

Командующий ВМС Ирана прибыл в РФ на встречу с коллегами по "каспийской пятерке"

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади во вторник прибыл в РФ для участия в заседании командующих военно-морскими силами прикаспийских стран (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения).

Встреча "каспийской пятерки" пройдет в среду в Санкт-Петербурге, сообщили во вторник иранские СМИ.

Ранее в интервью иранскому информационному агентству ИРНА Ханзади сообщил об интенсивных переговорах по расширению оборонного и военного взаимодействия на Каспии, а также о стремлении Тегерана и Москвы развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Летом командующий ВМС Ирана объявил о готовящихся совместных российско-иранских военно-морских учениях в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Позже Ханзади заявил, что совместные с Россией военно-морские учения состоятся до конца марта 2020 года.

В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран пригласил Китай принять участие в этих учениях.

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Тэги: ИРАН, ВМС, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]