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СНГ 08.10.2019 19:02

Власти России и Китая будут сотрудничать в борьбе с запрещенной информацией

Роскомнадзор и Администрация киберпространства Китайской народной республики 20 октября подпишут соглашения о сотрудничестве в области противодействия распространению запрещенной информации.

Ранее во вторник на официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства о принятии предложения Минкомсвязи России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров для заключения соглашения о взаимодействии между Роскомнадзором и Государственной канцелярией КНР по делам интернет-информации.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, "тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве".

"Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и Администрации киберпространства КНР прежде всего в области противодействия распространению запрещённой информации", - отметил он.

По его словам, документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке 6-й Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября. В настоящий момент происходит согласование документа китайской стороной, добавил Ампелонский.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ИНФОРМАЦИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]