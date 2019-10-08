Власти России и Китая будут сотрудничать в борьбе с запрещенной информацией

Роскомнадзор и Администрация киберпространства Китайской народной республики 20 октября подпишут соглашения о сотрудничестве в области противодействия распространению запрещенной информации.

Ранее во вторник на официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства о принятии предложения Минкомсвязи России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров для заключения соглашения о взаимодействии между Роскомнадзором и Государственной канцелярией КНР по делам интернет-информации.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, "тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве".

"Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и Администрации киберпространства КНР прежде всего в области противодействия распространению запрещённой информации", - отметил он.

По его словам, документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке 6-й Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября. В настоящий момент происходит согласование документа китайской стороной, добавил Ампелонский.