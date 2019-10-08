Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.0262 GBR   2.0903 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.75 -0.06 Brent 58.35 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.10.2019 17:13

Условия для возврата сирийских беженцев в зону безопасности не созрели - представитель ЕК

Беженцы могут быть возвращены в места своего проживания в Сирии только при гарантии их безопасности, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы всегда заявляли, что возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц может быть осуществлено только, когда будут обеспечены все необходимые условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения. А это не является возможным сегодня", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу дать оценку плану турецкого руководства поселить 2 млн беженцев в планируемой 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии.

При этом Коцьянчич повторила озвученный ею накануне призыв к гарантам Астаны - Турции, Ирану и России - "защищать гражданских лиц и обеспечить, чтобы по всей сирийской территории можно было безопасно доставлять гуманитарную помощь".

Представитель Могерини подтвердила позицию ЕС, согласно которой "никакое надежное решение конфликта в Сирии не может быть найдено военным путем". К такому решению можно прийти только "посредством истинного политического перехода на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и всей работы, проделанной в Женеве".

"Мы убеждены в необходимости поддерживать единство и территориальную целостность Сирии. Это чрезвычайно важные условия", - резюмировала Коцьянчич.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны Собранные на конференции ЕС средства будут направлены на помощь Сирии и другим странам региона - Могерини ЕС выделит более 1 млрд евро на нужды сирийских беженцев в 2019-2020 годах - Могерини Без выполнения резолюции ООН прочного мира в Сирии не будет - глава МИД Франции Третья конференция по будущему Сирии пройдет 12-14 марта в Брюсселе - Могерини Юнкер опасается гуманитарной катастрофы в Идлибе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]