Условия для возврата сирийских беженцев в зону безопасности не созрели - представитель ЕК

Беженцы могут быть возвращены в места своего проживания в Сирии только при гарантии их безопасности, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы всегда заявляли, что возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц может быть осуществлено только, когда будут обеспечены все необходимые условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения. А это не является возможным сегодня", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу дать оценку плану турецкого руководства поселить 2 млн беженцев в планируемой 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии.

При этом Коцьянчич повторила озвученный ею накануне призыв к гарантам Астаны - Турции, Ирану и России - "защищать гражданских лиц и обеспечить, чтобы по всей сирийской территории можно было безопасно доставлять гуманитарную помощь".

Представитель Могерини подтвердила позицию ЕС, согласно которой "никакое надежное решение конфликта в Сирии не может быть найдено военным путем". К такому решению можно прийти только "посредством истинного политического перехода на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и всей работы, проделанной в Женеве".

"Мы убеждены в необходимости поддерживать единство и территориальную целостность Сирии. Это чрезвычайно важные условия", - резюмировала Коцьянчич.