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Регион 08.10.2019 16:25

Россия и Турция подписали соглашение о развитии расчетов в нацвалютах и сотрудничестве в сфере платежей

Правительства РФ и Турции подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере расчетов и платежей, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой - министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

"Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении. Для повышения уровня обеспечения ликвидностью в нацвалютах планируется развивать инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на рынках двух стран.

Также документ предусматривает расширение инфраструктуры приема российских карт "Мир" в Турции и подключение турецких банков и компаний к аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). "При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран", - поясняет Минфин. Ранее о переговорах с Турцией по подключению к СПФС говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Карты "Мир" в Турции принимаются с весны 2019 года. В апреле турецкий Ишбанк стал первым банком, обеспечившим работу с этими картами на территории Турции. Позднее прием карт "Мир" также обеспечил Зираат Банк.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]