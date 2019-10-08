Лондон обеспокоен возможной военной операцией Турции на севере Сирии

Великобритания "глубоко обеспокоена" возможной военной операцией Турции на севере Сирии, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
По словам представителя, "следует избегать односторонних военных действий, поскольку это дестабилизирует регион" и негативно отразится на кампании против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).
При этом в контексте ситуации на севере Сирии он отметил, что передислокация американских войск является вопросом, относящимся непосредственно к компетенции командования США.
Ряд СМИ накануне сообщал, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать.
Однако высокопоставленный чиновник администрации президента США во время телефонного брифинга с журналистами заявлял, что решение Дональда Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.
Ранее во вторник в Минобороне Турции заявили, что все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены.
Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
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