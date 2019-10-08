Более 5,5 тыс. граждан в Азербайджане в 2019г вовлечено в программу самозанятости

В Азербайджане с начала 2019 года к государственной программе самозанятости привлечены 5,561 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно информации, к программе в текущем году привлечены 1,345 тыс. женщин, 1,346 тыс. - инвалидов, 1,07 тыс. – вынужденных переселенцев, 348 – лиц, получающих адресное социальное пособие.

«Из общего числа граждан, вовлеченных в программу по самозанятости, 4,124 тыс. успешно прошли программу обучения», - сообщили в ведомстве.

В 2018 году программа самозанятости охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей, в 2020 году – до 15 тыс. семей. Цель программы — повысить уровень жизни людей, придать импульс развитию малого предпринимательства. Программа рассчитана на малообеспеченные семьи, которым выдают сельскохозяйственную технику, оборудование и скот, и такие микропредприятия развиваются в соответствии с разработанным бизнес-планом.

В бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год на реализацию мер в рамках программы самозанятости предусмотрено выделение 56 млн 41,4 тыс. манатов.

Кроме этого, правительство Азербайджана в сентябре направило официальный запрос во Всемирный банк с целью получения кредита в размере $100 млн на реализацию проекта поддержки занятости.

Х.Насирзаде