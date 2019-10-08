Более 5,5 тыс. граждан в Азербайджане в 2019г вовлечено в программу самозанятости

В Азербайджане с начала 2019 года к государственной программе самозанятости привлечены 5,561 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Минтруда.
Согласно информации, к программе в текущем году привлечены 1,345 тыс. женщин, 1,346 тыс. - инвалидов, 1,07 тыс. – вынужденных переселенцев, 348 – лиц, получающих адресное социальное пособие.
«Из общего числа граждан, вовлеченных в программу по самозанятости, 4,124 тыс. успешно прошли программу обучения», - сообщили в ведомстве.
В 2018 году программа самозанятости охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей, в 2020 году – до 15 тыс. семей. Цель программы — повысить уровень жизни людей, придать импульс развитию малого предпринимательства. Программа рассчитана на малообеспеченные семьи, которым выдают сельскохозяйственную технику, оборудование и скот, и такие микропредприятия развиваются в соответствии с разработанным бизнес-планом.
В бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год на реализацию мер в рамках программы самозанятости предусмотрено выделение 56 млн 41,4 тыс. манатов.
Кроме этого, правительство Азербайджана в сентябре направило официальный запрос во Всемирный банк с целью получения кредита в размере $100 млн на реализацию проекта поддержки занятости.
Х.Насирзаде
Президент Алиев назначил Асадова премьером Азербайджана
В России знают, что Нжде являлся секретным агентом нацистов и крупным вербовщиком агентуры – эксперт
Глава Минобороны Азербайджана отмечает важность расширения сотрудничества с Россией в ВТС
Роснефть объявила годовой тендер на экспорт до 12 млн тонн дизтоплива
PASHA Bank ожидает значительного роста кредитного портфеля по итогам 2019г
Саудовская Аравия одобрила хартию о взаимодействии с нефтяными странами
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Грузинские коммунисты хотят восстановить памятник Сталину в центре Гори
Условия для возврата сирийских беженцев в зону безопасности не созрели - представитель ЕК
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго