Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

Цены на нефть в ходе торгов во вторник развернулись вниз, утратив завоеванные ранее позиции, на фоне возобновившейся напряженности в отношениях между США и Китаем, которая омрачает надежды на урегулирование торгового спора.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:23 составляет $57,5 за баррель, что на $0,85 (1,46%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,75 (1,42%) - до $52 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

В понедельник Минторг США внес ряд китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

Источники отмечают, что представители администрации Трампа и советники президента расходятся во мнениях по вопросу ограничений на движение капитала в Китай и пока не выработали единого подхода к его решению.

Тем не менее, это омрачает перспективы достижения соглашения между США и Китаем в ходе переговоров, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

"Я вижу мало шансов на торговую сделку, что может усилить риски снижения цен в краткосрочной перспективе", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Слот Хансен, отметив, однако, что сохраняющаяся неопределенность в вопросе поставок не позволит рынку рухнуть.