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Регион 08.10.2019 18:38

Лавров в разговоре с главой МИД Турции уделил особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии, а также ситуацию на Балканах, сообщили во вторник в МИД России.

"Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора "также состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах", отметили на Смоленской площади.

"Министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям", - заявили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]