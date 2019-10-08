Лавров в разговоре с главой МИД Турции уделил особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии, а также ситуацию на Балканах, сообщили во вторник в МИД России.

"Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора "также состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах", отметили на Смоленской площади.

"Министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям", - заявили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в ведомстве.