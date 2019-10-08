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Дальнее зарубежье 08.10.2019 17:08

Трамп: США не бросают курдов на произвол судьбы

Президент США Дональд Трамп, на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии, заявил, что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

"Мы, может, и в процессе ухода из Сирии, но никоим образом мы не оставляем курдов, которые особенные люди и отличные бойцы", - написал Трамп на странице в Twitter.

"У Турции - большая курдская диаспора, и она (Анкара - ИФ) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии, и что их вывели, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты", - продолжил президент.

По словам Трампа, Вашингтон оказывает помощь курдам и оружием и финансами.

Также в Twitter Трамп напомнил о том, что Турция занимает важное место в американской внешней политике.

"Так много людей спокойно забывают о том, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, фактически они создают структурные стальные рамы для наших истребителей F-35. С ними также было приятно иметь дело, когда они помогали мне спасти многие жизни в (сирийской - ИФ) провинции Идлиб и возвратить в хорошем состоянии здоровья пастора Брансона, которые долгие годы был в тюремном заключении", - отметил президент.

Он добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

Ряд СМИ накануне сообщал, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшались в прошлом году, в частности, в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке государственного переворота. Однако пастор был освобожден властями Турции 12 октября.

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Тэги: США, ТРАМП, КУРДЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]