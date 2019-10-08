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Происшествия 08.10.2019 17:23

МЧС Азербайджана задействовало вертолет для поиска 4 рыболовов на Каспии

МЧС Азербайджана ведет поиски 4 рыболов, пропавших во вторник на Каспии, в спасательных работах задействован вертолет.

«На горячую линию «112» 8 октября поступил звонок о пропаже 4 рыболовов, вышедших в море с целью рыбалки близ Пираллахинского района Баку. Для их поиска привлечен вертолет, проинформированы соответствующие структуры», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЧС, РЫБОЛОВЫ, ПОИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]