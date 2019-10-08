МЧС Азербайджана задействовало вертолет для поиска 4 рыболовов на Каспии

МЧС Азербайджана ведет поиски 4 рыболов, пропавших во вторник на Каспии, в спасательных работах задействован вертолет.

«На горячую линию «112» 8 октября поступил звонок о пропаже 4 рыболовов, вышедших в море с целью рыбалки близ Пираллахинского района Баку. Для их поиска привлечен вертолет, проинформированы соответствующие структуры», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС.

Х.Насирзаде