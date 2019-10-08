Премьер Украины заявил об увеличении расходов на оборону в следующем году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

"В публичной плоскости обсуждается, что "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.