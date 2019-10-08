Баку включит американского конгрессмена в «черный список» по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку внесет члена конгресса США Джуди Чу в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.
«Чу будет внесена в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Что касается Джеки Спир, которая вместе с Чу побывала в оккупированном Нагорном Карабахе без ведома Баку, то она уже находится в «черном списке» с 2018 года»,- сказала Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По сообщениям армянских СМИ, конгрессмены Чу и Спир в рамках незаконной поездки в Нагорный Карабах встретились с руководством сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.
Ф.Исазаде
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