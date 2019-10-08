Президент США Дональд Трамп во вторник приветствовал решение Госдепартамента США запретить американскому постпреду при ЕС Гордону Сондланду давать показания в конгрессе в рамках расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

"Я бы хотел направить постпреда Сондланда, очень хорошего человека и великого американца, дать свидетельские показания, но, к несчастью, он давал бы показания перед абсолютно скомпрометировавшей себя пародией на суд, где у республиканцев украли их права, а подлинные факты скрыты от общества", - написал он.

Он также обратил внимание на одну из записей Сондланда в Twitter, где американский дипломат пишет, что Трамп "кристально чист".

Ранее сообщалось, что госдеп США запретил Сондланду давать показания в конгрессе в рамках расследования.

По словам адвоката дипломата Роберта Ласкина, госдеп потребовал от посла в ЕС действовать в соответствии с распоряжением ведомства и не принимать участие в организуемых в палате представителей слушаниях. При этом причины такого решения госдепа не приводится.

Ласкин сообщил, что Сондланд "глубоко расстроен тем, что не сможет дать показания". "Он решительно заявляет, что всегда действовал в интересах США", - отметил Ласкин.

По сообщениям американских СМИ, ранее Сондланд добровольно согласился ответить на вопросы членов палаты представителей США. Причем планировалось, что эти слушания пройдут уже во вторник.

Согласно серии текстовых сообщений, распространенных по итогам слушаний бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, "высокопоставленные дипломаты США призывали нового избранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на организацию визита в Вашингтон". Речь идет о трех дипломатах - самом Волкере, о поверенном в делах США на Украине Уильяме Тейлоре и постпреде США при ЕС Сондланде.

По данным агентства, утром 25 июля перед телефонным разговором между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским Волкер написал сообщение помощнику Зеленского Андрею Ермаку, в котором призывал Киев провести расследование дел семьи Байдена в обмен на визит Зеленского в Вашингтон.

Кроме того, Волкер, Сондланд и Тейлор обсуждали текст заявления, которое Зеленский должен был бы выпустить в поддержку расследования.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.