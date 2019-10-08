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Бизнес и законодательство 08.10.2019 18:14

Великобритании интересен опыт Азербайджана в сфере таможни в связи с Brexit

Великобритания может использовать опыт Азербайджана в сфере таможне при реорганизации таможенных процедур на границе с Ирландией, сказал посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп.

"В конце октября Великобритания покинет Европейский союз. В связи с этим нам необходимо реорганизовать таможенные процедуры, особенно на границе Северной Ирландии с Ирландией. Было бы полезно воспользоваться опытом Азербайджана при организации таможенных процедур на этом участке границы", - сказал Шарп на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафаром Мехтиевым.

В свою очередь, Мехтиев отметил важность таможенного сотрудничества между двумя странами и выразил готовность поделиться опытом таможенных органов Азербайджана в вопросе организации таможенных процедур на границе Северной Ирландии с Ирландией.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

А.Мамедов

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАМОЖНЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]