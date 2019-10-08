Великобритании интересен опыт Азербайджана в сфере таможни в связи с Brexit

Великобритания может использовать опыт Азербайджана в сфере таможне при реорганизации таможенных процедур на границе с Ирландией, сказал посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп.

"В конце октября Великобритания покинет Европейский союз. В связи с этим нам необходимо реорганизовать таможенные процедуры, особенно на границе Северной Ирландии с Ирландией. Было бы полезно воспользоваться опытом Азербайджана при организации таможенных процедур на этом участке границы", - сказал Шарп на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафаром Мехтиевым.

В свою очередь, Мехтиев отметил важность таможенного сотрудничества между двумя странами и выразил готовность поделиться опытом таможенных органов Азербайджана в вопросе организации таможенных процедур на границе Северной Ирландии с Ирландией.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

А.Мамедов