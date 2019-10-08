Полиция Баку направит в суд материалы по 5 сторонникам оппозиции за попытку организовать несанкционированное уличное шествие

Главное управление полиции Баку направит в суд материалы в отношении 5 сторонников азербайджанской оппозиции за нарушение установленных законом процедур при проведении во вторник пикета перед зданием столичной администрации.
Проведение санкционированной акции Национального совета демократических сил (НСДС) в поддержку свободы собраний было согласовано с условием, что в пикете будут участвовать 50 человек. В 15:00 по местному времени к участию в пикете были допущены 50 сторонников оппозиции.
«Однако, представители оппозиции попытались привлечь к пикету более 50 сторонников, а также выйти за место, отведенное для акции, организовать незаконное уличное шествие. В результате этих действий было парализовано движение транспорта в центре города, возникли проблемы для передвижения пешеходов и др. проблемы», - отмечается в сообщении управления.
В связи с этим органы правопорядка приняли ряд мер для восстановления общественного порядка.
«За нарушение норма законодательства при проведении пикета 17 сторонникам оппозиции было сделано предупреждение, в отношении 4 человек составлены протоколы. Кроме этого, за попытку организации незаконного уличного шествия материалы в отношении 5 человек будут направлены в суд», - подчеркивает ГУП Баку.
А.Азизов
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