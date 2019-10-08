Армения вновь пытается изменить религиозную идентичность азербайджанского наследия в Карабахе – МИД

Попыткой представить шушинскую мечеть Верхняя Говхарага (Джума) в качестве персидской, Армения преследует цель скрыть тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
««Реставрация» мечети Джума в Шуше является частью политики страны-оккупанта по присвоению материальных, культурных и религиозных памятников на территории Азербайджана и изменению их происхождения. Таким образом, путем «восстановления» мечети Говхарага страна-агрессор, пытаясь представить эту мечеть в качестве персидской, стремится бросить тень на тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом»,- говорится в заявлении Абдуллаевой СМИ.
Она подчеркнула, что действия Армении являются «не чем иным, как лицемерием», поскольку учинившая полную этническую чистку на оккупированных азербайджанских землях путем изгнания местных мусульман-азербайджанцев из домов и земель, «реставрируя» мечеть в Шуше пытается продемонстрировать свое якобы уважение к религиозным ценностям.
«Страна, уважающая религиозные и светские ценности, не фальсифицирует историю, восстанавливая религиозные объекты, которые сама и разрушила»,- заявила Абдуллаева.
Официальный представитель МИД напомнила, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана историческому, материально-культурному наследию и религиозным памятникам нанесен значительный ущерб.
«Многие из наших памятников были разрушены и разграблены, и в настоящее время Арменией проводится политика искажения происхождения и изменения назначения наших памятников», - отметила она.
Мечеть Верхняя Говхарага (Джума) построена в XIX веке по приказу Говхараги, дочери правителя Карабаха Ибрагима хана.
Ф.Исазаде
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