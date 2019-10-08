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Карабахский конфликт 08.10.2019 18:40

Армения вновь пытается изменить религиозную идентичность азербайджанского наследия в Карабахе – МИД

Попыткой представить шушинскую мечеть Верхняя Говхарага (Джума) в качестве персидской, Армения преследует цель скрыть тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

««Реставрация» мечети Джума в Шуше является частью политики страны-оккупанта по присвоению материальных, культурных и религиозных памятников на территории Азербайджана и изменению их происхождения. Таким образом, путем «восстановления» мечети Говхарага страна-агрессор, пытаясь представить эту мечеть в качестве персидской, стремится бросить тень на тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом»,- говорится в заявлении Абдуллаевой СМИ.

Она подчеркнула, что действия Армении являются «не чем иным, как лицемерием», поскольку учинившая полную этническую чистку на оккупированных азербайджанских землях путем изгнания местных мусульман-азербайджанцев из домов и земель, «реставрируя» мечеть в Шуше пытается продемонстрировать свое якобы уважение к религиозным ценностям.

«Страна, уважающая религиозные и светские ценности, не фальсифицирует историю, восстанавливая религиозные объекты, которые сама и разрушила»,- заявила Абдуллаева.

Официальный представитель МИД напомнила, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана историческому, материально-культурному наследию и религиозным памятникам нанесен значительный ущерб.

«Многие из наших памятников были разрушены и разграблены, и в настоящее время Арменией проводится политика искажения происхождения и изменения назначения наших памятников», - отметила она.

Мечеть Верхняя Говхарага (Джума) построена в XIX веке по приказу Говхараги, дочери правителя Карабаха Ибрагима хана.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, МЕЧЕТЬ, ШУША

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]