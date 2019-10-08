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Транспорт и связь 08.10.2019 18:55

Azerkosmos назначил гражданина Великобритании ответственным за увеличение потенциала коммерческих продаж

Гражданин Великобритании Марк Гасри (Mark Guthrie) назначен Главным коммерческим директором ОАО «Azerkosmos».

«Гасри с октября начал работу в Azerkosmos в качестве Главного коммерческого директора», - отмечается в сообщении общества.

В сообщении отмечается, что Гасри имеет опыт работы на ведущих должностях в таких компаниях, как British Telecom, Europe Star, Verestar, SES, KVH.

«Основная задача Гасри – подготовить долгосрочную коммерческую стратегию Azerkosmos и повысить потенциал продаж общества», - подчеркивается в сообщении.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн, за 8 месяцев 2019 года - $28 млн.

А.Азизов

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Тэги: AZERKOSMOS, ДИРЕКТОР, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]